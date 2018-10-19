Житель Ростова предлагает сделать пересадки на транспорте бесплатными



Местный житель выдвинул инициативу сделать бесплатными пересадки на общественном транспорте в течение часа.



По словам Ивана Малышева, многие люди вынуждены добираться до работы с пересадками, и поэтому платят за проезд дважды. Мужчина говорит, что многие районы города не связаны прямыми маршрутами или же людям приходится очень долго ждать автобусы.



Иван отмечает, что обновления транспортной системы не предусматривают появления по всему городу прямых маршрутов.



Система бесплатных пересадок давно практикуется как в Европе, так и в некоторых городах России. Например, в московском метро можно пересесть со станции на станцию в течение определенного времени и не платить дважды. У пассажиров есть транспортные карты, которые фиксируют время оплаты и время пересадки. Если пассажир перешел в другое транспортное средства в течение часа, он, снова приложив транспортную карту к терминалу, не платит второй раз.



Иван Малышев убежден, что такое нововведение распределит пассажирскую нагрузку на транспорт и позволит увеличить прирост пассажиров, так как многие не пользуются общественным транспортом именно из-за неизбежных пересадок.