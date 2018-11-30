Житель Ростова предлагает оборудовать светофоры секундомерами



Фото: Tema.ru



Ростовчанин предлагает оборудовать все светофоры в городе секундомерами. Начать, по мнению горожанина, нужно с перекрестков, на которых нанесена разметка «вафельница».



По мнению жителя Ростова, светофоры с секундным отчетом помогут повысить пропускную способность и безопасность дорожного движения.



Свою инициативу Александр Чумаченко разместил на городском сервисе «Активный ростовчанин». Предложение было опубликовано 3 декабря. Пока за него проголосовал 31 человек и двое против.



Напомним, согласно принципу работы интернет-сервиса, чтобы городские власти рассмотрели инициативу, за неё должны проголосовать 500 человек. На голосование дается 90 дней.