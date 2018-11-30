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Житель Ростова предлагает оборудовать светофоры секундомерами

Житель Ростова предлагает оборудовать светофоры секундомерами
Фото: Tema.ru

Ростовчанин предлагает оборудовать все светофоры в городе секундомерами. Начать, по мнению горожанина, нужно с перекрестков, на которых нанесена разметка «вафельница».

По мнению жителя Ростова, светофоры с секундным отчетом помогут повысить пропускную способность и безопасность дорожного движения.

Свою инициативу Александр Чумаченко разместил на городском сервисе «Активный ростовчанин». Предложение было опубликовано 3 декабря. Пока за него проголосовал 31 человек и двое против.

Напомним, согласно принципу работы интернет-сервиса, чтобы городские власти рассмотрели инициативу, за неё должны проголосовать 500 человек. На голосование дается 90 дней.

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