Житель Ростова предлагает оборудовать перекрестки новой дорожной разметкой



Ростовчанин Константин Т. предложил поставить на перекрестках светофоры с таймером и новой разметкой «вафельницей». Соответствующая петиция появилась на городском сайте.



По мнению автора инициативы, новая разметка позволяет разгрузить пересечения улиц в час пик, при этом пользоваться такой «вафельницей» водителям трудно. Это связано с тем, что водитель не видит, сколько времени осталось до включения запрещающего сигнала светофора.



- Для решения этой проблемы предлагаю установить на перекрестках светофоры, оборудованные таймером с обратным отсчетом, - отмечает Константин. - Другой способ – дополнить секцией с таймером уже существующие светофоры.



Напомним, в Ростове «вафельницы» расположены перекрестках проспекта Михаила Нагибина и улицы Ленина, проспекте Стачки и улице Малиновского. Разметка обозначает участок дороги, на который запрещается заезжать.