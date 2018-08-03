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Житель Ростова предлагает оборудовать перекрестки новой дорожной разметкой

Житель Ростова предлагает оборудовать перекрестки новой дорожной разметкой
Ростовчанин Константин Т. предложил поставить на перекрестках светофоры с таймером и новой разметкой «вафельницей». Соответствующая петиция появилась на городском сайте.

По мнению автора инициативы, новая разметка позволяет разгрузить пересечения улиц в час пик, при этом пользоваться такой «вафельницей» водителям трудно. Это связано с тем, что водитель не видит, сколько времени осталось до включения запрещающего сигнала светофора.

- Для решения этой проблемы предлагаю установить на перекрестках светофоры, оборудованные таймером с обратным отсчетом, - отмечает Константин. - Другой способ – дополнить секцией с таймером уже существующие светофоры.

Напомним, в Ростове «вафельницы» расположены перекрестках проспекта Михаила Нагибина и улицы Ленина, проспекте Стачки и улице Малиновского. Разметка обозначает участок дороги, на который запрещается заезжать.

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