Житель Ростова нашёл гранаты во время ремонта квартиры



Ростовчанин обнаружил во время ремонта квартиры боеприпасы.



Житель Ростова проводил работы в недавно купленной квартире. Случайно он наткнулся на нишу, в которой были гранаты и патроны. О находках мужчина сообщил в полицию.

- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Специалисты обследовали обнаруженные предметы. Среди них оказались две боевые гранаты Ф-1 и РГД и два запала к ним. В тайнике также была дымовая шашка без маркировки и более 170 патронов калибра 5,6 мм.



Взрывотехники Росгвардии обезвредили опасные предметы. После этого находки передали сотрудникам полиции.