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Житель Ростова нашёл гранаты во время ремонта квартиры

Житель Ростова нашёл гранаты во время ремонта квартиры
Ростовчанин обнаружил во время ремонта квартиры боеприпасы.

Житель Ростова проводил работы в недавно купленной квартире. Случайно он наткнулся на нишу, в которой были гранаты и патроны. О находках мужчина сообщил в полицию.
- На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Специалисты обследовали обнаруженные предметы. Среди них оказались две боевые гранаты Ф-1 и РГД и два запала к ним. В тайнике также была дымовая шашка без маркировки и более 170 патронов калибра 5,6 мм.

Взрывотехники Росгвардии обезвредили опасные предметы. После этого находки передали сотрудникам полиции.

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