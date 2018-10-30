Житель Ростова, избивший знакомого пистолетом, получил условный срок



В Ростове суд вынес приговор мужчине, избившему знакомого пистолетом. Ростовчанин обвинялся сразу по двум статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



Потасовка между мужчинами произошла 22 апреля. Выпивший ростовчанин в общем дворе стал угрожать своему знакомому. Затем дебошир перешёл от угроз к действию. Он достал пневматический пистолет и ударил им неприятеля по лицу, после чего нанёс ещё один удар по правой руке.



Пострадавший получил перелом правой кисти и отёк скулы. Вред здоровью квалифицировали как средней тяжести.



Суд признал жителя Ростова виновным и приговорил его к одному году семи месяцам лишения свободы условно.