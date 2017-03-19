Житель Новочеркасска получает штрафы за нарушение ПДД автомобилем, который продал 7 лет назад





Житель Новочеркасска получает штрафы за нарушение правил движения автомобилем, который он продал 7 лет назад.



Во время продажи «Тойота Аурис» была не на ходу после аварии. Её владелец Дмитрий решил не сдавать иномарку в утиль, а продать на запчасти. Когда в январе 2010 года он заключал договор купли-продажи, покупатель обещал разобрать машину после покупки. О том, что новый владелец не сдержал слова, Дмитрий узнал только спустя шесть лет. В начале 2016 года он получил первый штраф за нарушение ПДД автомобилем, владельцем которого он уже давно не являлся. Затем штрафы за превышение скорости стали приходить всё чаще и чаще.

- Такое ощущение, что он специально «гоняет». А штрафы приходят мне. Фотографии с камер присылают с одних и тех же мест – с дороги на Ростов, возле Красного колоса, поворота на Щепкин и спуска Герцена, - рассказал DonDay.ru Новочеркасск Дмитрий.



Последние штрафы пришли 9, 10 и 11 марта. Выходит иномарка до сих пор числится на старом владельце. В то время как покупатель вместо того, чтобы разобрать на запчасти, восстановил легковушку и попытался зарегистрировать. Но автомобиль на учет так и не поставили и даже выдали запрет на регистрацию за незаконную замену узлов и агрегатов. Поэтому бывший владелец не может снять ее с учета. Из-за наложенного регистрационного запрета машину также нельзя отправить в утиль.



На имя жителя Новочеркасска с начала 2016 года пришли штрафы на общую сумму около 15 тыс. руб. Дмитрию пришлось их все оплатить.