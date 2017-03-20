Житель Новочеркасска больше не будет получать штрафы за нарушение ПДД проданным 7 лет назад авто





Житель Новочеркасска больше не будет получать штрафы за нарушение ПДД проданной на запчасти семь лет назад «Тойотой Аурис». Бывшему хозяину автомобиля Дмитрию Кузнецову удалось аннулировать регистрацию на автомобиль, сообщает DonDay-Новочеркасск.



После публикаций в СМИ в ГИБДД изучили документы Кузнецова и нашли способ помочь ему. Машину объявили в розыск. Ночью 22 марта ее нашли припаркованной в переулке Магнитном. Бывший хозяин приехал на место и вызвал полицию. Регистрацию аннулировали, а нынешнего владельца задержали.



Как выяснилось, мужчина купил «Тойоту», чтобы разобрать ее на запчасти, но слова своего не сдержал. Он восстановил попавший в ДТП автомобиль, заменив несколько кузовных частей и агрегатов. После этого умелец подал документы на регистрацию, но получил отказ. Сотрудники МРЭО запретили регистрационные действия с самодельной машиной и предписали провести экспертизу. Но новый владелец экспертизы дожидаться не стал и «гонял» на автомобиле, не боясь нарушать ПДД. К 12 марта 2017 года общая сумма штрафов превысила 15 тыс. руб., и все они приходили предыдущему хозяину «Тойоты» Дмитрию Кузнецову.



Как ранее писал Rostov.ru, Кузнецов продал иномарку на запчасти в 2010 году. Но в начале 2016 года он получил первый штраф за нарушение ПДД автомобилем, владельцем которого он уже давно не являлся. Затем штрафы стали приходить все чаще и чаще, и Дмитрию пришлось заплатить более 15 тысяч.