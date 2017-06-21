Житель Дона вырастил на своём огороде плантацию конопли





Житель Белой Калитвы вырастил на своём огороде плантацию конопли.



Правоохранители обнаружили на территории частного дома 51 куст конопли.

- Растения были высажены в аккуратные грядки, их поливали и удобряли, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ростовской области. - Как установили оперативники, практически весь участок площадью 25 соток был засеян коноплей.



Во время обыска оперативники также изъяли спрятанные пакеты с наркосодержащей растительной массой.



Задержание подозреваемого проводилось при поддержке бойцов ОМОНа, Росгвардии и сотрудников ФСБ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



