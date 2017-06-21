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Житель Дона вырастил на своём огороде плантацию конопли

Житель Дона вырастил на своём огороде плантацию конопли

Житель Белой Калитвы вырастил на своём огороде плантацию конопли.

Правоохранители обнаружили на территории частного дома 51 куст конопли.
- Растения были высажены в аккуратные грядки, их поливали и удобряли, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ростовской области. - Как установили оперативники, практически весь участок площадью 25 соток был засеян коноплей.

Во время обыска оперативники также изъяли спрятанные пакеты с наркосодержащей растительной массой.

Задержание подозреваемого проводилось при поддержке бойцов ОМОНа, Росгвардии и сотрудников ФСБ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Дона вырастил на своём огороде плантацию коноплиЖитель Дона вырастил на своём огороде плантацию коноплиЖитель Дона вырастил на своём огороде плантацию конопли

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