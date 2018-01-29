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Житель Аксая организовал в своей квартире наркопритон

Житель Аксая организовал в своей квартире наркопритон

В Аксае 41-летний местный житель организовал в своей квартире на улице Институтской наркопритон.

Мужчина, будучи сам наркозависимым, предоставлял своё жильё для изготовления и употребления дезоморфина. Его задержали 29 января.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Аксайчанину грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

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