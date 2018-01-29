Житель Аксая организовал в своей квартире наркопритон





В Аксае 41-летний местный житель организовал в своей квартире на улице Институтской наркопритон.



Мужчина, будучи сам наркозависимым, предоставлял своё жильё для изготовления и употребления дезоморфина. Его задержали 29 января.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Аксайчанину грозит лишение свободы сроком до четырех лет.