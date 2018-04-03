Жильцы дома в Ростове опасаются обрушения из-за повреждения несущей стены в подвале





Жильцы трёхэтажного дома по улице Налбандяна, 53/55 всерьёз переживают за свои жизни. Подвальное помещение здания принадлежит частному лицу. Собственник планирует разместить там бильярдную и баню. Для этих целей он начал перестройку помещения. Однако жильцы заверяют, что у бизнесмена нет на то соответствующих разрешений.



Ещё в 90-х годах часть дома перешла в собственность физическому лицу. Тогда собственник прорубил в несущей стене в подвале вход и установил дверь, нарушив целостность конструкции. Позже владелец продал помещение. Жильцы забетонировали дверь, так как независимая экспертиза показала, что восстановление входа в подвальное помещение может привести к существенному ухудшению технического состояния дома. Но в этом году уже новый собственник для своих целей решил восстановить этот проём.







4 апреля в доме появились рабочие. Заметив их, ростовчане забили тревогу. Они пытались сделать всё возможное, чтобы им помешать. Зная наперёд, какой будет реакция жильцов, рабочие приехали вместе с судебными приставами.

- Когда я пыталась препятствовать рабочим, требовала показать соответствующие разрешения на обустройство места, приставы начали вести себя по-хамски: толкали меня, грубили, - со слезами на глазах вспоминает 80-летняя пенсионерка Светлана Казаринова.







Местные жители считают, что реконструкция помещения противоречит закону и угрожает их жизням. Это подтверждает и заключение, выданное «Центром экспертизы и оценки». В нём говорится о том, что разборка бетонной заливки приямка неизбежно приведёт к нарушению целостности наружной стены подвала. К слову, по фасаду уже пошли крупные трещины.



Жильцы пытались в судебном порядке доказать неправомерность действий владельца подвального помещения. Однако все судебные тяжбы заканчивались не в их пользу.



По словам жителей дома, приставы закрывали глаза на отсутствие у физлиц таких важных документов, как разрешение департамента архитектуры и градостроительства, проектной документации и разрешение администрации Пролетарского района. Если этих документов нет, то постройка считается самовольной.







Жители дома №№ 53/55 не опустили руки. Они написали коллективное обращение в администрацию Пролетарского района с просьбой разрешить этот конфликт. Как выяснилось, районная администрация никаких разрешений на перепланировку и переустройство дома не давала. Каждый раз, когда сотрудники департамента архитектуры и градостроительства хотели провести оценку помещения, собственников не оказывалось на месте. Ростовчане настолько отчаялись, что планируют организовать массовую голодовку, чтобы добиться справедливости и не дать разрушить свой дом.