Жильцы 12-квартирного дома в Ростове в новогоднюю ночь вычерпывали нечистоты из квартир



Жильцы 12-квартирного дома в Ростове в новогоднюю ночь вычерпывали нечистоты из квартир. Происшествие на площади 2-й Пятилетки произошло в последний день года примерно в 21.30.



По словам местных жителей, вода с нечистотами в считанные минуты затопила целый этаж и подвал жилого здания. Владельцы квартир тут же бросились спасать свое жилище, вычерпывая воду ведрами. Все это время люди безуспешно пытались дозвониться в аварийные службы.



- Заявка поступила на пульт диспетчера в 22:55, - отметила главный специалист по вопросам ЖКХ по Ростовской области Вероника Силина. - Сотрудники управляющей компании выезжали на место. Забиты дворовые канализационные люки.



Исправить ситуацию и остановить потоп удалось уже в новом году. Ближе к полуночи приехала «аварийка» и принялась за ликвидацию. Однако на пути у них возникали сложности в виде отсутствия помпы и других инструментов. В итоге только под утро авария была ликвидирована, а вода силами жильцов дома вычерпана.