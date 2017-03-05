Женское дело: секретное оружие майора Мироновой





Если Дарью Сергеевну Миронову встретить на улице, никогда не догадаешься, что эта привлекательная девушка – следователь Следственного комитета. И не просто следователь, а раскрывший ряд особо тяжких преступлений.



Мечтала стать археологом



В следственных органах Дарья работает почти десять лет, это если не считать шести лет, проведённых в статусе общественного помощника при прокуратуре. С профессией у Мироновой была любовь с первого взгляда, несмотря на то, что в неё, как говорит сама, попала случайно.

- Никаких особых черт характера, выдававших будущего следователя - во мне не было. В детстве я мечтала стать археологом. Но так вышло, что в моём окружении были представители этой профессии и, оказалось, что чаще всего они работают обычными учителями истории, а это не так романтично и, откровенного говоря, на учительскую зарплату семью не прокормишь, - рассказывает Дарья.



В итоге в старших классах, учитывая успехи в олимпиадах по обществознанию, решение было принято в пользу юридического факультета.



Впервые на месте происшествия будущий следователь случайно оказалась ещё в юности. В Таганроге, где родилась Дарья, парень выпал с 17-го этажа. Это, можно сказать, было первым испытанием. Девушка не потеряла сознание, не поспешила убежать, а внимательно наблюдала за работой следователей. Поступив на первый курс юрфака, она стала общественным помощником в прокуратуре. На экзамены часто прибегала прямо с мест преступления. Так одновременно получая теоретические и практические знания. Последние, отмечает Дарья, в последующей работе пригодились больше. На пятом курсе института она уже работала следователем.



Сюжеты из реальной жизни







С самого начала хрупкой блондинке было интересно расследовать криминальные преступления. К слову, и получалось это у неё лучше всего. То ли природная интуиция, то ли привычка копаться в мелких деталях, дотошно исследовать все обстоятельства преступления помогали доводить дела до суда. Порой это было непросто. Зачастую преступники, пообщавшись с адвокатами, другими сидельцами, отказываются от своих первых показаний, придумывают алиби. Здесь талант Мироновой, как нельзя кстати.



Так, в 2011 году в Зимовниковском районе было совершено похищение директора банка – сына владельца крупного фермерского предприятия. Похитители потребовали 77 млн руб. Когда родственники согласились на их условия, они придумали целую схему передачи денег. Но операция сорвалась. Преступники почувствовали неладное и не пришли за сумкой с наличными. После чего они расправились со своей жертвой. Тело оставили в посадке, привалив ветвями деревьев. Тем не менее, они продолжили писать родственникам, снизили сумму, сначала до 14 млн, потом до 6. В 2013 году похитители даже прислали родителям скелетированную стопу их сына. А в 2014 году их задержали. Но найти тело так и не удалось. Миронова с группой следователей исходила посадку, в которую их привела экспертиза земли со стопы убитого, вдоль и поперёк.

- Когда всех четверых подозреваемых арестовали, они замолчали, не давали никаких показаний, были уверены, что следователи не докажут их вину, нагло и самоуверенно цитируя популярную фразу: «Нет тела – нет дела», - рассказывает Дарья Сергеевна. - Улики пришлось собирать по крупицам. Они заявляли алиби, я его проверяла, оно не подтверждалось. В итоге вина преступников была доказана. Все получили большие сроки – от 15 до 20 лет.



На счету следователя ряд и других громких дел, в том числе расследование убийств банды киллеров, организованной гендиректором ООО «Юпитер» - компании, владевшей рынком Темерник, Галиной Хапёрской.



Во время следствия Хапёрская была уверенна в своей безнаказанности. Самонадеянная бизнес-леди считала, что следователям не удастся доказать её причастность к убийствам. Поначалу это было, действительно, непросто. Следователи никак не могли объединить совершенные в разное время в разных местах убийства людей, никак не связанных друг с другом. Шаг за шагом с женской дотошностью Дарья нашла эту связь.

- В Краснодарском крае была убита пенсионерка. Неизвестный выстрелил в окно частного дома из огнестрельного оружия и убил женщину. При этом убийцы даже не заходили в дом, - вспоминает следователь. – Мы долго не понимали, что связывает это и другие убийства. Я всё тщательно изучила, голову себе «сломала». Оказалось, таким образом Хапёрская отомстила жене бывшего любовника – заказала убийство её матери.



Остальное, как говорится, было делом техники. Раскрутив цепочку, следователи вышли и на заказчика преступлений. Во время задержания госпожа Хапёрская вела себя вызывающе и её не покидала уверенность, что она будет оправдана. Трудно представить, сколько бы ещё людей могла погубить надменная дама, если бы её не остановили.

- Она уже вошла во вкус и поняла, что остаётся безнаказанной. Имея огромное количество денег, она считала себя всемогущей, думала, что ей позволено всё. Хапёрская заказывала убийство людей просто потому, что они ей не нравились, исключительно, из личной неприязни.



К слову, за это дело Дарья получила внеочередное звание, а Хапёрская - 23 года, а её соучастники по 18, 21 и 14 лет лишения свободы.



Расследуя это и подобные дела, следователю в юбке часто приходится общаться с отпетыми уголовниками. Однако при этом, дискомфорт чаще чувствуют те, кто сидят напротив, нежели сама следователь.

- У меня никогда не возникало с этим никаких проблем, не знаю почему, в крови, наверное. Я сразу даю понять, что я – следователь и, что они получат то, что заслужили.



Ещё одна отличительная черта характера майора Мироновой – доверять своему чутью. Надо отметить, интуиция её не подводит. В своей работе старается быть объективной, внимательно выслушивать и потерпевших, и подозреваемых. Если чувствует, что в деле что-то не сходится, будет «копать» до тех пор, пока не найдёт неопровержимые улики.



Прототип Швецовой







По историям из профессиональной жизни Мироновой можно снять ни один сериал. Между тем, уже вышедшим на экран фильмам про работу следователей, она, как и большинство сотрудников правоохранительных органов, даёт низкую оценку. Хотя некоторые всё же смотрит с удовольствием.

- Мне нравится «Каменская». Я подмечаю там психологические моменты общения с подозреваемыми и даже использую их потом в работе. В остальном же, конечно, фильм далёк от реальной жизни. А вот «След» больше 15 минут смотреть не смогла: если бы у следователей на самом деле были такие возможности, нераскрытых преступлений бы не осталось. Любимый фильм, конечно же, классика жанра - «Место встречи изменить нельзя».



Саму Дарью чаще всего сравнивают с героиней сериала «Тайны следствия» Марией Швецовой.

- Однажды даже женщина пришла в отдел и стала требовать именно Марью Сергеевну! Но в итоге согласилась и на Дарью Сергеевну, - смеётся Миронова.



С миром преступлений следователь не расстаётся и на досуге. В любую свободную минуту она старается что-нибудь почитать. Раньше в сумочке всегда лежала книга, сейчас её сменил «Айпад» с электронной библиотекой. Последнее время она всё чаще отдаёт предпочтение романам Дарьи Донцовой. У писательницы настолько лёгкий слог, что даёт возможность отвлечься, ни о чём ни думать, только наслаждаться чтением. Хотя если бы Миронова сама взялась за перо, вполне возможно, что она составила бы конкуренцию своей знаменитой тёзке. Криминальных сюжетов в её жизни предостаточно, а главное придумывать ничего не надо. Кроме того – у Дарьи есть весьма ценное для следователя качество – она обладает фотографической памятью.



Будни следователя Мироновой – этой ежедневный круговорот событий, от которого у другого бы голова пошла кругом. Но только не у ростовской Швецовой – Дарья Сергеевна чувствует себя как рыба в воде.

- Иногда устаешь, утром не хочешь идти на работу, надоедает всё, но, без дела могу прожить максимум неделю. Я счастлива тем, что у меня есть любимая работа – этим, к слову, далеко не каждый может похвастаться.



После любимой работы дома Дарью встречают любимые муж и 4-летняя дочка. Близкие с пониманием относятся к тому, что ей часто приходится больше внимания уделять работе, чем семье и дому. Родные радуются её успехам и гордятся тем, что она носит на своих хрупких женских плечах майорские погоны.