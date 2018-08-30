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Женское античное захоронение нашли археологи в Азове

Женское античное захоронение нашли археологи в Азове

Захоронение возрастом 2 000 лет нашли археологи в Азове. Погребение на глубине двух метров обнаружили на улице Дзержинского.

Данный участок учёные уже изучали. Но во время рытья строительного котлована, за которым наблюдали археологи, специалистов ожидал сюрприз. В чистой глине покоились останки женщины. При погребении ее руки украсили бронзовыми браслетами, а одежду – фибулой – застёжкой. Но самой редкой находкой стал египетский фаянсовый амулет с изображение божества.
- Находки этого участка позволяют расширить территорию античного некрополя на несколько сот метров на восток, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Самое необычное, что эта часть могильника отделена от основной и городища большой балкой, которая и в то время, 2 000 лет назад, была так же глубока, как и сейчас.

Женское античное захоронение нашли археологи в Азове

Добавим, что на прошлой неделе археологи нашли на улице Мира уникальную вещь. Специалисты обнаружили форму для отливки статуэтки птицы, которая датируется 14-м веком.

Напомним, что в настоящее время раскопки ведутся в Аксайском районе недалеко от поселка Щепкин в районе будущей дороги. Здесь учёные обнаружили захоронения возрастом старше египетских пирамид.

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