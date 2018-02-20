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Женщину, заставлявшую своих детей попрошайничать, будут судить в Ростовской области

Женщину, заставлявшую своих детей попрошайничать, будут судить в Ростовской области
В Чертковском районе в суд передали уголовное дело в отношении женщины, заставлявшей попрошайничать своих детей. Горе-мамаша обвиняется по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий родителем». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

- С октября 2016-го по ноябрь 2017 года подозреваемая заставляла своих малышей выходить на улицу и просить у прохожих деньги на еду, - отметили в прокуратуре Ростовской области. - Из-за такого образа жизни у несовершеннолетних появились проблемы с психофизическим развитием.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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