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Женщину и двух мужчин осудили за убийство автомобилиста в Шахтах

Женщину и двух мужчин осудили за убийство автомобилиста в Шахтах

Женщину и двух мужчин осудили за нападение и убийство автомобилиста в Шахтах. Ростовский областной суд вынес приговор Виталию Санакаеву, Юлии Бузун и Роману Рыжкину 6 марта.
- В ноябре 2015 года злоумышленники напали на автомобилиста в районе Артемовского водохранилища рядом с городом Шахты,- рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Они нанесли мужчине телесные повреждения штык-ножами и удавкой.

Потерпевший скончался на месте. Трое преступников выбросили его тело, присвоили его деньги и машину и уехали.

Санакаева приговорили к 15,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима; Бузун - к 13 годам, Рыжкина - к 14,6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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