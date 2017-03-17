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Женщина выбросила из окна машины наркотики при виде полицейских в Ростовской области

Женщина выбросила из окна машины наркотики при виде полицейских в Ростовской области
Женщину, перевозившую в машине синтетические наркотики, задержали в Красносулинском районе Ростовской области.

18 марта сотрудники ГИБДД остановили на трассе М-4 «Дон» автомобиль «ВАЗ-21099». Хозяйка машины, 38-летняя женщина, увидев, что ее останавливают, быстро выбросила из окна полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Но сотрудники полиции это увидели, нашли пакетик, а затем обыскали машину. В «ВАЗе» обнаружили еще один сверток с наркотиками. Женщину отвезли в ближайшую дежурную часть, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Физико-химической исследование подтвердило, что в пакетах действительно были синтетические наркотики. Их общая масса- 12 граммов.

На задержанную завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

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