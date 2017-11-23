Женщина украла на жд станции в Новочеркасске 300 кг металла



На железнодорожной станции в Новочеркасске 46-летняя безработная местная жительница украла 300 килограммов металла.



Ночью женщина вытащила из вагона грузового поезда 36 чугунных слитков. Их общий вес около 300 килограммов. Слитки она собиралась сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 5300 рублей.



Ещё один подобный случай произошёл в Морозовском районе. 28-летний местный житель украл из вагона грузового поезда 329 килограммов лома чёрных металлов. Сумма ущерба составила около 5500 рублей.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.



Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.