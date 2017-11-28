Женщина украла из сейфа в квартире ювелирные изделия на сумму 300 тысяч рублей





Женщина украла из сейфа в квартире ювелирные изделия на сумму 300 тысяч рублей. Кража произошла в одном из домов Кировского района Ростова.



27 ноября 44-летняя ростовчанка воспользовалась тем, что дверь в квартиру была открыта. Внутри она нашла ключи от сейфа и похитила оттуда девять ювелирных изделий на общую сумму около 300 тысяч рублей. Драгоценности она сдала в ломбард, а вырученные за них деньги потратила. Когда 32-летняя хозяйка обнаружила пропажу, обратилась в полицию.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, подозреваемую задержали через два дня, 29 ноября.

- За совершение имущественного преступления в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в Донском главке.



Задержанной грозит лишение свободы на срок до шести лет.