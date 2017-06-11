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Женщина, сбившая подростков на тротуаре, ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде

Женщина, сбившая подростков на тротуаре, ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде

Автоледи, сбившая на «Рено Дастер» двух подростков на тротуаре, ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.
После ДТП 13 июня женщина отказалась пройти медицинское освидетельствование.
- В отношении водителя автомобиля «Рено Дастер» за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянение составлен административный протокол, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - Как установили полицейские, данная гражданка ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была лишена водительских прав.

В Донском главке добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Напомним, ДТП произошло в районе дома № 75 по улице 2-я Киргизская 13 июня. 48-летняя женщина-водитель на «Рено Дастер» выехала на тротуар, где сбила двух парней 16 и 15 лет. Оба подростка госпитализированы.

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