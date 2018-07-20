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Железнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в Новочеркасске

Железнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в Новочеркасске
Железнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в Новочеркасске. Об этом пишет издание DonDay Новочеркасск.

Так, 21 июля на Новочеркасск обрушился сильный ливень. Вода на многих улицах залила обширные площади. Ее было настолько много, что она затекла в здание железнодорожного вокзала. Кроме того, под водой оказались несколько десятков автомобилей.

Воду из помещения откачивали спасатели. Они справились через несколько часов.

Также затопленными оказались и легковушки на нескольких улицах. Течение воды было настолько сильным, что несколько автомобилей буквально оказались под водой, не только колеса, но и салоны.
Железнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в НовочеркасскеЖелезнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в НовочеркасскеЖелезнодорожный вокзал и несколько автомобилей оказались под водой в Новочеркасске

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