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Железнодорожное сообщение Ростов – Баку станет круглогодичным

Железнодорожное сообщение Ростов – Баку станет круглогодичным
Фото: Photo.qip.ru

Железнодорожное сообщение между Ростовом и Баку станет круглогодичным с 10 декабря. Поезд № 391/392 Ростов - Баку будет курсировать один раз в четыре дня, а летом - через день.

Как сообщает пресс-служба СКЖД, ранее маршрут был сезонным и курсировал между городами с апреля по октябрь. В пассажирский состав включены девять купейных и пять плацкартных вагонов. Из Ростова поезд будет отправляться в 18:07, а прибывать в Баку в 02:15. В пути пассажирам предстоит провести 31 час.

Обратный путь займет на три часа больше: из Баку маршрут № 391/392 будет отправляться в 22:07, в Ростов-на-Дону прибывать в 08:10 по московскому времени.

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