Желающим попасть на 1/8 финала ЧМ в Ростове придется выложить не меньше 35 тысяч рублей



Желающим попасть на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Ростове придется раскошелиться: по информации с сайта ФИФА, самый дешевый билет обойдется в 35 тысяч рублей.



Всего болельщикам предлагается четыре категории «проходок», из которых наиболее бюджетный вариант, доступный только россиянам, обойдется в 35 тысяч рублей. Стоимость билетов увеличивается на 5 тысяч рублей для каждой последующей категории: так, за самые комфортные места в «стандарте» придется выложить 50 тысяч рублей.



Стоит отметить, что внушительный ценник болельщиков не смущает. Стандартных билетов каждой категории осталось меньше 20%, а попасть в VIP-зону и вовсе не удастся: все премиум-места выкуплены.



Любопытен и тот факт, что участники грядущего поединка на «Ростов Арене» еще не известны. На 1/8 финала в донской столице встретятся сборная-победитель группы G и команда, занявшая вторую строчку в группе Н. Так, номинальным хозяином поля могут стать Англия или Бельгия. В соперниках окажутся Япония, Сенегал или Колумбия.

Матч состоится 2 июля в 21.00.