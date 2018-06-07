Жаркая погода прогнозируется на праздничных выходных в Ростове



В Ростове в ближайшие три выходных дня ожидается жаркая солнечная погода.



В воскресенье, 10 июня, в донской столице воздух прогреется до +26 градусов. Вечером температура опустится до +17 градусов, а ночью до +12 градусов.



Понедельник и вторник также выдадутся жаркими и солнечными. Последний выходной день, 12 июня, станет самым жарким. Температура поднимется до +27 градусов. Осадки на выходных не ожидаются.



Похоже, что в Ростов пришло настоящее лето. К концу следующей недели прогнозируется уже +33 градуса.



На территории области в ближайшие дни также установится жаркая ясная погода. Небольшие дожди прогнозируются только в воскресенье.

