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Жаркая погода прогнозируется на праздничных выходных в Ростове

Жаркая погода прогнозируется на праздничных выходных в Ростове
В Ростове в ближайшие три выходных дня ожидается жаркая солнечная погода.

В воскресенье, 10 июня, в донской столице воздух прогреется до +26 градусов. Вечером температура опустится до +17 градусов, а ночью до +12 градусов.

Понедельник и вторник также выдадутся жаркими и солнечными. Последний выходной день, 12 июня, станет самым жарким. Температура поднимется до +27 градусов. Осадки на выходных не ожидаются.

Похоже, что в Ростов пришло настоящее лето. К концу следующей недели прогнозируется уже +33 градуса.

На территории области в ближайшие дни также установится жаркая ясная погода. Небольшие дожди прогнозируются только в воскресенье.

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