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Жара в Ростове достигнет 40 градусов

Жара в Ростове достигнет 40 градусов
Фото: Worldroads.ru

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Ростове будет жарко. В городе сохранится переменная облачность, возможны небольшие осадки.

Дожди прогнозируются в понедельник, вторник, пятницу и субботу. При этом первый день недели будет самым «прохладным». Температура не поднимется выше +31 градуса. Но затем с каждым днём температура будет расти. Самым жарким станет четверг – столбики термометров поднимутся до +40 градусов. К выходным жара немного спадёт.

Средняя температура по области ночью составит +15…+20 градусов, днём - +27…+32 градуса в начале недели, до +36 градусов - к середине.

На большей части региона объявлена чрезвычайная пожароопасность - 5-й класс. Местами в северо-западных районах - высокая пожароопасность - 4-й класс.

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