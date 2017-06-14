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Заведующую заочным отделением ростовского колледжа осудили за взятки

Заведующую заочным отделением ростовского колледжа осудили за взятки

Заведующую заочным отделением одного из ростовских колледжей осудили за взятки.

С февраля по май 2016 года преподаватель неоднократно получала деньги за зачёты и экзамены. При этом сами студенты на экзаменах не появлялись. Всего за этот период заведующая получила 144 тысячи рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог», «Мелкое взяточничество» и «Получение взятки».
- Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1 год и штрафом в сумме 350 тысяч рублей, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

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