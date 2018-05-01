Зарплата ректора ЮФУ за год выросла почти в два раза: Марина Боровская обнародовала свои доходы





Госслужащие начали отчитываться о своих доходах в 2017 году. Одной из первых в Ростовской области стали известны доходы ректора Южного Федерального университета Марины Боровской. За прошедший год руководитель вуза заработала почти в два раза больше, чем за год до этого.



Так, в 2017 году доходы Марины Александровны выросли до 8,9 миллионов рублей. В её собственности находятся две квартиры площадью 106 и 118 квадратных метров. Кроме того Боровская владеет 2/3 дома площадью 300 кв. м. и земельным участком, общей площадью 644 кв. м.



При этом в декларации ректора ЮФУ за 2016 год значилась сумма в 5,5 миллионов рублей.



Доход супруга Марины Боровской в 2017 году составил 1,2 млн руб. Годом ранее - 840 тыс. руб. В его собственности автомобиль «Инфинити» и треть квартиры площадью в 29 квадратных метров.