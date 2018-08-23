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Запретить торговлю в переходах предложил житель Ростова-на-Дону

Запретить торговлю в переходах предложил житель Ростова-на-Дону
Житель донской столицы недоволен строительством торговых ларьков в пешеходных переходах. Соответствующую петицию 23 августа оставил на городском сайте Евгений Сухоносов.

По его мнению, торговые павильоны, которые строятся в подземном переходе на проспекте Михаила Нагибина, будут мешать движению пешеходов. В связи с этим он предлагает запретить ларьки в переходах.

- Предлагаю установить запрет на размещение торговых помещений в подземных пешеходных переходах, если ширина оставшейся пешеходной части составляет менее 4 метров, - написал в инициативе Евгений.

Если петиция горожанина наберет минимум 500 положительных голосов, ее рассмотрят городские власти. Пока за запрет проголосовали только 13 человек.

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