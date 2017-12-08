Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 69.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Запретить массовую вырубку деревьев в парке Островского требует активист из Ростова

Запретить массовую вырубку деревьев в парке Островского требует активист из Ростова
Запретить массовую вырубку деревьев в парке Островского требует активист из Ростова. Петицию на имя губернатора Ростовской области Сергей Петров выложил на сайте Change.org.

Ростовчанин возмущен тем фактом, что под снос в сквере пойдут не менее 270 деревьев. Площадь «очищенного» участка составит 4 гектара, на которых планируют построить музей России. Однако парк Островского, по словам активиста, - дорогое для ростовчан место, и деревья в нем необходимо сохранить. В качестве альтернативы активист предлагает найти под строительства другой, свободный от насаждений, участок.

Буквально за несколько часов петиция набрала практически две сотни подписей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.