Запретить массовую вырубку деревьев в парке Островского требует активист из Ростова



Запретить массовую вырубку деревьев в парке Островского требует активист из Ростова. Петицию на имя губернатора Ростовской области Сергей Петров выложил на сайте Change.org.



Ростовчанин возмущен тем фактом, что под снос в сквере пойдут не менее 270 деревьев. Площадь «очищенного» участка составит 4 гектара, на которых планируют построить музей России. Однако парк Островского, по словам активиста, - дорогое для ростовчан место, и деревья в нем необходимо сохранить. В качестве альтернативы активист предлагает найти под строительства другой, свободный от насаждений, участок.



Буквально за несколько часов петиция набрала практически две сотни подписей.