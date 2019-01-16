Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Западные СМИ: Россия должна вернуть Украине часть территории

Западные СМИ: Россия должна вернуть Украине часть территории
На Западе, в частности в США и Великобритании, до сих пор не могут определиться, какая из стран – Россия или Китай представляет большую угрозу. При этом западные политики считают, что Китай нужно задавить экономическими мерами, а Россию – расчленить на маленькие государства.

Недавно влиятельная вашингтонская политическая газета The Hill опубликовала статью под заголовком «Управляя распадом России». Ее автор утверждает, что республики Северного Кавказа, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток могут стать самостоятельными государствами. Новые страны смогут налаживать отношения с Китаем, Японией, США и Европой.

Данную теорию издание строит на том, что главная проблема России – внутренняя слабость. Пользуясь этим, западные лидеры смогут добиться расчленения самой большой по территории страны в мире. Впрочем, об этих теориях Запада было известно и раньше, но в статье американской газеты появились новые мысли, пишут «Аргументы недели».

Помимо передачи части российской территории Финляндии, Китаю и Японии, эксперты проговорили планы и по присоединению некоторых регионов России к Украине. Обосновывается это тем, что «Москва в прошлом силой отнимала территорию у этой страны».
Какие именно субъекты РФ должны отойти Незалежной, не уточняется. Но украинские политики не раз заявляли, что Россия должна вернуть Крым, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Воронеж.

Подобные рассуждения в России не воспринимают всерьёз и лишь смеются над ними, однако, если такие идеи проникают на Запад, может стоит относится к ним более насторожено.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.