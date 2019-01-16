Западные СМИ: Россия должна вернуть Украине часть территории



На Западе, в частности в США и Великобритании, до сих пор не могут определиться, какая из стран – Россия или Китай представляет большую угрозу. При этом западные политики считают, что Китай нужно задавить экономическими мерами, а Россию – расчленить на маленькие государства.



Недавно влиятельная вашингтонская политическая газета The Hill опубликовала статью под заголовком «Управляя распадом России». Ее автор утверждает, что республики Северного Кавказа, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток могут стать самостоятельными государствами. Новые страны смогут налаживать отношения с Китаем, Японией, США и Европой.



Данную теорию издание строит на том, что главная проблема России – внутренняя слабость. Пользуясь этим, западные лидеры смогут добиться расчленения самой большой по территории страны в мире. Впрочем, об этих теориях Запада было известно и раньше, но в статье американской газеты появились новые мысли, пишут «Аргументы недели».



Помимо передачи части российской территории Финляндии, Китаю и Японии, эксперты проговорили планы и по присоединению некоторых регионов России к Украине. Обосновывается это тем, что «Москва в прошлом силой отнимала территорию у этой страны».

Какие именно субъекты РФ должны отойти Незалежной, не уточняется. Но украинские политики не раз заявляли, что Россия должна вернуть Крым, Брянскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Воронеж.



Подобные рассуждения в России не воспринимают всерьёз и лишь смеются над ними, однако, если такие идеи проникают на Запад, может стоит относится к ним более насторожено.