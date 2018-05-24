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Замгубернатора и экс-гендиректор ФК «Ростов» заработал в 2017 году 7,7 миллиона рублей

Замгубернатора и экс-гендиректор ФК «Ростов» заработал в 2017 году 7,7 миллиона рублей
Экс-гендиректор ФК «Ростов» стал самым богатым заместителем губернатора. Его доход за 2017 год составил 7 миллионов 759 тысяч рублей.

В собственности у него - две квартиры, один земельный участок и один жилой дом общей площадью около 1 700 квадратных метров. Также у Крупина есть автомобиль марки Lexus LX 570. Жена Крупина за прошедший год заработала почти 1,5 миллиона рублей. У нее в собственности есть третья часть квартиры, а также в пользовании находится жилой дом в 317 квадратных метров. У несовершеннолетнего сына Крупина в собственности - три квартиры и парковочное место на подземной стоянке. Кроме того, в пользовании у него есть жилой дом в 317 квадратных метров.

Доходы остальных заместителей губернатора Ростовской области намного ниже, чем у Крупина. Они не превышают отметки 3,3 миллиона рублей. При этом самым бедным в этом списке оказался Юрий Молодченко, курирующий вопросы развития экономики и привлечения инвестиций. Он заработал в 2017 году 2 миллиона 874 тысячи рублей. В собственности у него - дом и земельный участок. Также в пользовании у Молодченко - две квартиры, земельный участок и жилой дом. У него есть машина марки Volvo S 60. Доход супруги замгубернатора составил 1 миллион 943 тысячи рублей. В собственности у нее - один жилой дом, один земельный участок и две квартиры. У супруги Молодченко есть авто Lexus RХ 270.

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