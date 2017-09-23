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Замглавы ГУ МВД по Ростовской области подаёт в отставку

Замглавы ГУ МВД по Ростовской области подаёт в отставку
Замглавы ГУ МВД по Ростовской области подаёт в отставку. Кадровые перестановки состоятся уже в ближайшее время.
Свой пост покинет заместитель начальника Главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор Александр Щур, сообщает DonDay.ru.

Отставка Щура связана с приходом на должность начальника управления генерал-майора Олега Агаркова. Как и водится, новый глава формирует свою команду. Есть также информация, что свой пост Александр Щур покидает в связи с повышением: он станет начальником Главного управления МВД по Республике Тыва.

Карьера 42-летнего Александра Щура в Ростовской области длилась три года. Здесь он получил звание генерал-майора. До назначения в донской регион на протяжении 14 лет служил на Урале.

Уход заместителя Донского главка - только начало громких отставок и назначений, которые произойдут в скором времени.

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