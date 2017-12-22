Замглавы администрации Зверево подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей





Заместителя главы администрации Зверево подозревают в получении крупной взятки. Сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю Альбину Порошину в собственном кабинете 22 декабря, сообщает DonDay.ru. В этот момент чиновница получала крупную взятку - 2 000 000 рублей. В отношении подозреваемой возбудили дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ей назначили меру пресечения в виде ареста на два месяца. Порошину доставили в следственный изолятор ФСБ в Ростове-на-Дону.



Официальные лица не спешат комментировать произошедшее. В администрации Зверево лишь сообщили, что на рабочем месте замглавы отсутствует.



Арест Порошиной может стать причиной «разбора полётов» в Новочеркасске. Несколько недель назад Игорь Зюзин, ранее возглавлявший администрацию Зверево, был назначен сити-менеджером столицы донского казачества. По информации источника, в конце декабря Альбина Порошина могла занять место первого заместителя главы администрации города Новочеркасска. Отмечается, что после её задержания в кабинете Зюзина провели обыск. Вероятно, новоиспеченный сити-менеджер может лишиться своего поста. Если это произойдет, то Зюзин установит «рекорд», пробыв у «руля» города меньше месяца.



До назначения замглавы администрации Альбина Порошина работала в качестве заместителя начальника юридического отдела - заведующего по претензионно-исковой работе и правовому обеспечению в администрации Октябрьского района Ростовской области. Во время своей деятельности чиновница отвечала за сферу ЖКХ, обеспечения жизнедеятельности, административной практики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, военно-учетного стола. У задержанной растет 14-летняя дочь.