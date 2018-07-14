Авторизация

Регистрация


  • USD 62.26
  • EUR 72.80
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Замглавы администрации Ростова по ЖКХ Владимир Сакеллариус лишился должности

Замглавы администрации Ростова по ЖКХ Владимир Сакеллариус лишился должности
Владимир Сакеллариус уволен с поста заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Отмечается, что чиновник не решил конфликт интересов, возникший в сфере его деятельности. У муниципалитета возникли проблемы с группой управляющих компаний, которыми руководил родственник Сакеллариуса. Законность действий замглавы поставила под сомнение прокуратура Ростова.

- Городская администрация получила представление с требованием отстранить чиновника от занимаемой должности, но в ведомстве его не выполнили, - прокомментировали в прокуратуре донской столицы. - Тогда был подано исковое заявление. Суд обязал администрацию расторгнуть трудовой договор с Сакеллариусом.

Чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.