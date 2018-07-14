Замглавы администрации Ростова по ЖКХ Владимир Сакеллариус лишился должности



Владимир Сакеллариус уволен с поста заместителя главы администрации Ростова по ЖКХ. Об этом сообщили в городской прокуратуре.



Отмечается, что чиновник не решил конфликт интересов, возникший в сфере его деятельности. У муниципалитета возникли проблемы с группой управляющих компаний, которыми руководил родственник Сакеллариуса. Законность действий замглавы поставила под сомнение прокуратура Ростова.



- Городская администрация получила представление с требованием отстранить чиновника от занимаемой должности, но в ведомстве его не выполнили, - прокомментировали в прокуратуре донской столицы. - Тогда был подано исковое заявление. Суд обязал администрацию расторгнуть трудовой договор с Сакеллариусом.



Чиновник был уволен в связи с утратой доверия.