Замена плитки на площади Советов в Ростове обойдётся в 15,7 млн рублей
Замена тротуарной плитки на площади Советов в центре Ростова обойдётся в 15,7 млн рублей.
Работы заказывает Управление благоустройства Кировского района города. Подрядчик определится в результате конкурса. Источником финансирования выступает городской бюджет. Максимальная цена контракта составляет 15 миллионов 696 рублей.
По условиям контракта победитель тендера должен подготовить основание под новое покрытие, уложить плитку и вывезти весь мусор. Работа должна быть выполнена за 90 дней.
Подрядчик определится 20 июля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 июля.