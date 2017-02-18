Закрытие трамвайной линии в Ростове на Станиславского отложили





Закрытие трамвайной линии в Ростове на Станиславского отложили на неопределенный срок, сообщает "Ростов-Транспорт". Связано это с тем, что трамвайное движение на Сельмаш так до сих пор и не возобновилось.



Напомним, улицу Станиславского должны были закрыть на реконструкцию 18 февраля. Предполагалось, что маршрут №4 будет перенаправлен по улице 1-й Конной Армии на Сельмаш. Ремонтные работы планировали завершить к концу мая 2018 года. При этом движение трамваев по проспекту Сельмаш закрыли еще в октябре 2016 года, и тоже из-за ремонта, который почти за пять месяцев так и не был закончен.