Задержан подозреваемый в похищении подростка 18-летней давности на Дону



В Тульской области задержан подозреваемый в похищении молодого человека, совершенном 18 лет назад на Дону.



В октябре 2000 года 33-летний уроженец Краснодарского края вместе со своим сообщником похитили сына предпринимателя. Парня они закрыли в подвале одного из домов Новошахтинска, где держали 55 дней. С отца похищенного они требовали более трёх миллионов рублей. Мужчина согласился на условия злоумышленников и передал им деньги. Получив наличные, похитители скрылись.



Спустя время одного из подозреваемых задержали и осудили, а второй был объявлен в розыск.

- На днях следователем была получена информация о задержании обвиняемого на территории Тульской области, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – В настоящее время он доставлен в Новошахтинск, где следователь допросил его об обстоятельствах похищения.



В настоящее время мужчина помещен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Похищение человека, сопряженное с вымогательством», продолжается.