За weekend несколько тысяч жителей и гостей донской столицы посетили ярмарку-фестиваль «Фьюжно»



За weekend несколько тысяч жителей и гостей города посетили ярмарку-фестиваль «Фьюжно». Масштабное мероприятие стартовало на набережной Ростова-на-Дону.



Гостей ярмарки порадовали выступления музыкальных и танцевальных коллективов, модная одежда, сувениры, вкусная еда, комфортные зоны отдыха и многое другое. Ярмарка-фестиваль началась 25 мая и закончила свою работу только поздним вечером 27 мая. За это время гостями «Фьюжно» стали несколько тысяч человек.



В общей сложности ярмарка охватит около 20 weekend`ов. При этом каждые выходные запланированы новые яркие мероприятия.



Посетители ярмарки смогли послушать и увидеть выступления кавер-групп THE HOBOTS и Tom Price, джазового SUNDAY JAM SESSIONS от Адама Терацуяна и мастерской танцев Funkinshtein. Для детей были организованы развлекательные зоны, бассейн с шариками, проводились мастер-классы и конкурсы, шоу мыльных пузырей и другие развлечения. Атмосферу настоящей ярмарки создавали приглашенные мимы, ходулисты и аниматоры.



По словам одного из организаторов ярмарки - Дмитрия Гусякова, проект стремительно набирает обороты. И, несомненно, «Фьюжно» станет одной из лучших площадок города.



- Мы уже сейчас, видя реакцию посетителей, думаем о том, как сделать эту площадку еще лучше. Горожанам интересен такой формат отдыха, когда можно погулять по набережной, приобрести сувенир, вкусно перекусить, послушать концерт и отдохнуть в комфортной лаунж-зоне, - отмечает Дмитрий Гусяков. – При этом не обошлось и без неприятных ситуаций. Так, в субботу в Ростове было ветрено, поэтому люди не очень охотно шли гулять на набережную, а организаторы в ходе технического открытия ярмарки столкнулись с рядом проблем.



Неприятным моментом оказалось и то, что часть газонов была вытоптана, а кругом валялся мусор, несмотря на то, что рядом были урны. После этого было принято решение отгородить газоны.



- Мы будем следить за этим и по мере необходимости восстанавливать все зелёные насаждения. Набережная – это одно из главных прогулочных мест Ростова, своего рода лицо города. Мы не можем допустить, чтобы жители и гости видели здесь мусор, вытоптанные газоны или грязные дорожки, - добавил Гусяков.



В основе концепции ярмарки-фестиваля «Фьюжно» — популярный во всем мире формат ярмарки-фестиваля. Фермерская продукция, качественный стрит-фуд, сувениры, спортивная атрибутика, товары для детей — на прилавках представлено всё, чем гордится Донской край. Территория ярмарки продолжает популярную у ростовчан пешеходную зону набережной в западном направлении – от «Тихого Дона» до бизнес-центра «Риверсайд-Дон».