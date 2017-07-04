За взятку в 70 тыс. руб. в Ростове осудили участкового полиции





В Ростове осудили участкового отдела полиции № 4. Бывший полицейский признан виновным в получении взятки в значительном размере.



Сотрудник полиции потребовал от ростовчанина 70 тыс. руб. за не привлечение его к уголовной ответственности за порчу имущества. После того, как деньги были переданы, участкового задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.

- Он приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

