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За взятку в 70 тыс. руб. в Ростове осудили участкового полиции

За взятку в 70 тыс. руб. в Ростове осудили участкового полиции

В Ростове осудили участкового отдела полиции № 4. Бывший полицейский признан виновным в получении взятки в значительном размере.

Сотрудник полиции потребовал от ростовчанина 70 тыс. руб. за не привлечение его к уголовной ответственности за порчу имущества. После того, как деньги были переданы, участкового задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области.
- Он приговорён к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. руб. и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

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