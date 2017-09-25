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За взимание с пассажиров дополнительной платы «Донавтовокзал» заплатит штраф 2 млн рублей

За взимание с пассажиров дополнительной платы «Донавтовокзал» заплатит штраф 2 млн рублей
«Донавтовокзал» заплатит 2 млн рублей штрафа за взимание дополнительной платы с пассажиров.

Компания необоснованно взимала комиссионный сбор при предварительной и текущей продаже билетов в кассах автовокзала. За один билет пассажиры переплачивали от 40 до 60 рублей.
- В начале месяца Арбитражный суд Ростовской области признал решение антимонопольной службы о нарушении ПАО «Донавтовокзал» закона «О защите конкуренции» законным и обоснованным, - сообщили в ростовском УФАС. - За нарушение компания должна будет заплатить штраф более 2 миллионов рублей.

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