За взимание с пассажиров дополнительной платы «Донавтовокзал» заплатит штраф 2 млн рублей



«Донавтовокзал» заплатит 2 млн рублей штрафа за взимание дополнительной платы с пассажиров.



Компания необоснованно взимала комиссионный сбор при предварительной и текущей продаже билетов в кассах автовокзала. За один билет пассажиры переплачивали от 40 до 60 рублей.

- В начале месяца Арбитражный суд Ростовской области признал решение антимонопольной службы о нарушении ПАО «Донавтовокзал» закона «О защите конкуренции» законным и обоснованным, - сообщили в ростовском УФАС. - За нарушение компания должна будет заплатить штраф более 2 миллионов рублей.