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За вымогательство взятки в Ростове осуждены два участковых полиции

За вымогательство взятки в Ростове осуждены два участковых полиции
Фото: Forum-dag.ru

Первомайский районный суд Ростова вынес приговор в отношении двух бывший полицейских, которые обвинялись в вымогательстве взятки.

По версии следствия, в сентябре 2015 года двое участковых уполномоченных полиции потребовали от предпринимателя 50 тыс. руб. за не составление в отношении него протокола об административной ответственности. Бизнесмен обратился в Управление собственной безопасности регионального управления МВД. В ходе оперативных мероприятий, полицейских задержали.
- Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

Кроме того, осужденные не могут занимать должности в правоохранительных органах в ближайшие три года. Также они должны будут выплатить штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть один миллион рублей.

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