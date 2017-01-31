За убийство сожителя ростовчанку осудили на шесть с половиной лет





В Ростове за убийство сожителя местную жительницу осудили на шесть с половиной лет колонии общего режима. Ростовчанка во время ссоры ударила ножом своего возлюбленного.

- В суде было установлено, что в августе прошлого года между подсудимой и ее сожителем произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой обвиняемая ударила потерпевшего ножом в грудь, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.



Приговором суда женщина была признана виновной в совершении убийства, но суд учел смягчающие обстоятельства - наличие несовершеннолетних детей и противоправного поведения потерпевшего и назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.