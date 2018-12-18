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За три года на содержание «Ростов-Арены» потратят миллиард рублей

За три года на содержание «Ростов-Арены» потратят миллиард рублей
На содержание «Ростов-Арены» потратят миллиард рублей. Средства будут распределены на три года – до 2024-го.

Об это сообщили на пятом заседании Законодательного собрания Ростовской области 20 декабря. При этом, по прогнозу властей, на самоокупаемость арена выйдет не раньше чем через пять лет.

Организация, занимающаяся обслуживанием стадиона, до 2024 года освобождается от уплаты налогов. В настоящее время льгота действует для ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Как сообщалось ранее, в 2019 году «Ростов-Арена» перейдёт на баланс к региону. Для управления стадионом будет создана специальная структура. Организацию также освободят от налога.

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