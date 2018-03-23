За пренебрежение обязанностями оштрафован сотрудник департамента транспорта Ростова



Сотрудника департамента транспорта Ростова оштрафовали за пренебрежение своими служебными обязанностями.



Во время прокурорской проверки, которая проводилась по жалобам ростовчан, было выявлено множество нарушений. Так, сотрудниками городского департамента транспорта не взыскивались штрафы, наложенные на перевозчиков-нарушителей, не велся контроль за исполнением выданных предприятиям предписаний об устранении нарушений. Чиновники также игнорировали жалобы жителей города на низкое качество обслуживания городскими транспортными предприятиями.



- Выявленные нарушения послужили поводом для внесения прокурором города заместителю главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству представления об устранении всех допущенных нарушений, а также о возбуждении дел об административных правонарушениях, - рассказали в прокуратуре города.



Виновный сотрудник департамента транспорта по решению суда оштрафован.