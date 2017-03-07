За порядком на матче ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» будут следить около сотни волонтеров





За порядком на матче ФК «Ростов»- «Манчестер Юнайтед» будут следить особенно строго. Корреспондент Rostov.ru побывала на организационном собрании волонтеров и узнала, какие меры предпримут, чтобы обезопасить болельщиков и команды на стадионе «Олимп-2».



Нужно отметить, что на встрече донского клуба с «красными дьяволами» будет гораздо меньше контролеров, чем, например, на играх со «Спартой» или «Томью», при том, что зрителей будет гораздо больше. Все 16 тысяч билетов разобрали за несколько дней до матча. Пропускать людей и следить за порядком на стадионе будет всего около сотни человек.



Болельщикам не рекомендуют приносить с собой большие сумки и рюкзаки. Все сумки размером больше клатча попросят оставить в камере хранения. С собой на стадион также нельзя будет взять пилочки для ногтей, расчески с острыми концами, любую еду, зажигалки и сигареты. С этими предметами болельщика на матч не пропустят, а попросят оставить на столе перед входом и забрать после игры. Но за сохранность вещей ни администрация, ни волонтеры ответственности нести не будут.

- Подозрения у контролеров вызовут даже глазные и назальные капли, так как вместо лекарства в пузырьках может оказаться, например, горючая жидкость,- рассказала организатор спортивных волонтеров Софья.- При обнаружении таких капель и спреев гостя сразу попросят воспользоваться ими по назначению, то есть закапать себе глаза или нос.



Перед тем, как гость пройдет на стадион, его вещи и одежду тщательно осмотрят и прощупают на наличие запрещенных предметов.



Покидать стадион во время матча будет запрещено. Выйти болельщики смогут только во время перерыва.



Кроме контролеров, за порядком на матче будут следить полицейские в гражданской форме. После нескольких замечаний они имеют право удалить болельщика с поля.



Некоторые болельщики рискуют остаться без сидячего места, вне зависимости от того, сколько они заплатили за билет. Все шатающиеся и треснувшие «сидушки» собираются «доломать», чтобы хулиганы не использовали их как метательное оружие. В этом случае гостю ничего больше не останется делать, кроме как стоять всю игру, а после идти и писать жалобу в администрацию клуба.



Напомним, матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2». Шансы донской команды на победу букмекеры оценивают в 17%.