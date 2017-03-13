За попытку присоединиться к террористам в Ростове осудили четырех молодых людей





В Ростове четырех молодых людей осудили за попытку присоединиться к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).



21-летнего Шамиля Сулейманова, 23-летнего Аслана Илалдаева, 25-летнего Хасана Илалдаева и 22-летнего Имама Юсупова признали виновными по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».



По версии следствия, в 2012 году Сулейманов, исповедовавший радикальное течение ислама, решил поехать из Чечни в Сирию и присоединиться к террористам. Сулейманов уговорил трех своих родственников, молодых парней, отправиться к боевикам вместе с ним.

- Сулейманову назначили три года исправительной колонии общего режима. Илалдаевы получили по два года и три месяца , Юсупов - два года в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Северо-кавказского окружного военного суда.



Приговор в законную силу пока не вступил, осужденные могут подать апелляцию.