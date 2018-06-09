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За пару дней до ЧМ на «Ростов Арене» идут облицовочные работы

За пару дней до ЧМ на «Ростов Арене» идут облицовочные работы
До чемпионата мира по футболу остались считанные дни, а работы по облицовке до сих пор продолжаются. Так, 12 июня, пока ростовчане праздновали День России, рабочие доделывали лестницу возле нового стадиона.

На фото можно увидеть, что работа строителей - в самом разгаре. Территорию облагораживания рабочие отделили специальной сигнальной лентой, вокруг - много коробок с плиткой. Возле лестницы можно увидеть кучу строительного мусора и самих рабочих, которые упорно трудятся.

Казалось бы, до мундиаля осталось всего ничего, много туристов уже приехало в донскую столицу, а новый стадион еще не в полной боевой готовности.

Напомним, на строительство стадиона «Ростов Арена» было выделено 19,8 миллиарда рублей. Его официальное открытие состоялось 13 мая.

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