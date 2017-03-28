За обман ростовчанина на 250 млн. руб. немецкий мошенник сел почти на девять лет





За обман ростовского бизнесмена Владимира Руденко немецкий мошенник сел почти на девять лет. Уроженца Германии Ланга Ойгена осудили по статьям « Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и «Мошенничество».



Владимир Руденко является основателем компании «Атлантис-Пак». Злоумышленник из Германии убедил доверчивого ростовчанина вложить деньги в компанию «Elbrise SA». Эта фирма якобы участвовала в российских финансовых и строительных проектах. Ойген пообещал Руденко 34-38% прибыли. Однако, на самом деле компания не вела никаких дел в России. Житель донской столицы подписал документы на английском, хотя не знал этого языка. Это было соглашение на предоставление займа и распределении прибылей по договору о кредите, сообщает портал DonDay.ru.

После этого бизнесмен начал регулярно перечислять немцу круглые суммы. Сначала по миллиону евро, потом по три. В общей сложности Владимир Руденко перечислил на счет мошенника около 228 млн. руб.



Но и этого гражданину ФРГ оказалось мало. Он решил и дальше «доить» ростовчанина и убедил его создать компанию «AtlantisGroup» в Швейцарии. Управление фирмой Ойген взял в свои руки, чтобы «не отвлекать» своего спонсора от важных дел. На развитие организации немец получил от Руденко почти 44 млн. руб. Полученные деньги Ланг перечислял на счета различных организаций, принадлежащих ему и компании «Elbrise SA», на различные цели.



24 марта суд вынес приговор. Ланг Ойген проведет восемь лет и девять месяцев в одной из российских тюрем.