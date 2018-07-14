За «марафет» к мундиалю Ростов расплачивается памятниками архитектуры



Неоправданно высокую цену платит Ростов за наведение «марафета» в преддверии ЧМ-2018: памятникам архитектуры, завешенным баннерами, грозит разрушение.



Сколько уже сказано о нещадной реставрации уникальных архитектурных ансамблей в центре города, в ходе которой множество объектов исторического наследия было попросту уничтожено. И вот — очередное тревожное известие: вследствие незаконного размещения баннера «Дому с Ангелами» грозит разграбление и дальнейшее разрушение.



Напомним, в преддверии чемпионата ветхие здания завесили баннерами. По словам специалистов, идея верная, в самом размещении скрывающих неприглядные фасады полотен нет ничего дурного. Проблема, как это часто бывает, кроется в исполнении. Программа не только не согласовывалась с городской комиссией по сохранению историко-художественной среды (что позволило бы избежать многих трудностей), но и реализована была с нарушением законодательства.



Так, больше всего пострадал известный многим ростовчанам «Дом с Ангелами», он же «Доходный дом Кисина и Фроймович» на Московской, 72. Баннеры здесь монтировали технически неправильно, с прямым нарушением закона «Об охране объектов культурного наследия». В фасаде уникального архитектурного памятника просверлили сотни отверстий для каркаса, на котором держится полотно. По информации руководителя объединения «МойФасад» Романа Бочарникова, подобный «марафет» для доходного дома был сделан без проекта и какого-либо согласования с органом государственной охраны. Возмутившиеся такой вседозволенностью «благоустроителей» ростовчане немедленно отреагировали: были написаны заявления в полицию и в комитет по охране с призывом разобраться. По прошествии месяца, однако, ни от одного из ведомств ответа получено не было.



А баннер стал прекрасным прикрытием для вандалов: «Дом с Ангелами» очень быстро лишился входных дверей, в главном зале теперь - «проходной двор». Кроме того, с потолка второго этажа архитектурного памятника постоянно течет вода, усугубляя аварийное состояние здания. Вот они — последствия бездумных и поспешных решений. Историческому наследию донской столицы грозит разрушение.



Представители объединения «МойФасад» направили обращения в администрацию Ленинского района и комитет по охране объектов культурного наследия. В документе активные ростовчане призывают власти немедленно законсервировать «Доходный дом» и решить, наконец, вопрос с реставрацией одного из интереснейших исторических зданий города. Кроме того, необходимо найти заказчиков и исполнителей «баннерного декора» и обязать их демонтировать конструкцию с устранением последствий ее установки.

