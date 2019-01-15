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За год в Ростовской области больше всего подорожали продукты, услуги ЖКХ, бензин и поездки за рубеж

За год в Ростовской области больше всего подорожали продукты, услуги ЖКХ, бензин и поездки за рубеж
За прошедший год в Ростовской области значительно повысились цены на продукты, бензин, услуги ЖКХ и поездки за границу.

Так, среди продуктов больше всего подорожали яйца. Их стоимость за год выросла на 37%, средняя цена по региону теперь составляет 72,78 рубля. На втором месте находятся овощи и фрукты — цифры на их ценниках поднялись на 13%. Средняя цена на картофель составляет 26,35 рубля, на лук — 26,69, на морковь — 27,79, на яблоки — 63,85.

Хлеб и булочные изделия подорожали на 11,3%. Сегодня их средняя стоимость по области — 37,85 рубля. Цена на мясо и птицу поднялась на 9%. Говядина стоит 316,71, свинина — 276,13, курица — 139,06 рубля за килограмм.

Тарифы на жилищные услуги поднялись на 11,2%. Средняя плата за жильё составляет 18,34 рубля за квадратный метр. «Коммуналка» подорожала на 3,4%. Холодная вода и водоотведение в месяц на человека обходится в 554,02 рубля, горячая вода — 531,86. Электроэнергия за 100 киловатт в час — 424,59 рубля. Отопление в среднем обходится в 2 265,51 рубля за гигакалорию.

Стоимость медицинских услуг выросла на 5%.

Поездки на общественном транспорте стали дороже на 1,2%. Так, средняя стоимость проезда в Ростовской области на автобусе составляет 19,71 рубля, на троллейбусе — 18,07 рубля.

Цены на бензин выросли ровно на 10%.

Также значительно поднялись в цене табачные изделия (на 6,5 %) и медикаменты (на 5,6%).

За вояжи в другие страны жители Ростовской области будут платить на 9,8% больше.

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