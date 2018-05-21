За 2017 год глава администрации Октябрьского района заработал 9,5 млн рублей



Доход главы администрации Октябрьского района составил 9,5 миллиона рублей. Данные о заработке Юрий Золотарев представил в декларации о доходах.



Так, за год глава администрации района получил 9 521 162 рубля. Юрий Золотарев является владельцем трех земельных участков общей площадью около 670 квадратных метров, двух квартир, 53 и 38 квадратных метров соответственно. Также в собственности чиновника - жилой дом квадратурой 81 квадратный метр и два гаража. У него есть две машины: «Шевроле Нива» и «Лексус RX 200 T».



Жена Золотарева владеет двумя земельными участками общей площадью 630 «квадратов», жилым домом - 215 квадратных метров. В ее собственности - две квартиры площадью 78 и 65 квадратных метров, гараж и два нежилых помещения - 52,5 и 15 квадратных метров. Она является владелицей «УАЗ-31512».



Почти в десять раз меньше заработал глава администрации Пролетарского района Егор Долматов. Его доход - 963 042 рубля. Долматов является собственником половины квартиры площадью почти 49 квадратных метров. У него есть авто «Киа Сид» и мотоцикл «Харлей Дэвидсон». В пользовании у главы администрации района находится квартира в 53 квадратных метра. Его жена не владеет ничем. В 2017 году ее доход составил приблизительно 274 тысячи рублей.