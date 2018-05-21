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За 2017 год глава администрации Октябрьского района заработал 9,5 млн рублей

За 2017 год глава администрации Октябрьского района заработал 9,5 млн рублей
Доход главы администрации Октябрьского района составил 9,5 миллиона рублей. Данные о заработке Юрий Золотарев представил в декларации о доходах.

Так, за год глава администрации района получил 9 521 162 рубля. Юрий Золотарев является владельцем трех земельных участков общей площадью около 670 квадратных метров, двух квартир, 53 и 38 квадратных метров соответственно. Также в собственности чиновника - жилой дом квадратурой 81 квадратный метр и два гаража. У него есть две машины: «Шевроле Нива» и «Лексус RX 200 T».

Жена Золотарева владеет двумя земельными участками общей площадью 630 «квадратов», жилым домом - 215 квадратных метров. В ее собственности - две квартиры площадью 78 и 65 квадратных метров, гараж и два нежилых помещения - 52,5 и 15 квадратных метров. Она является владелицей «УАЗ-31512».

Почти в десять раз меньше заработал глава администрации Пролетарского района Егор Долматов. Его доход - 963 042 рубля. Долматов является собственником половины квартиры площадью почти 49 квадратных метров. У него есть авто «Киа Сид» и мотоцикл «Харлей Дэвидсон». В пользовании у главы администрации района находится квартира в 53 квадратных метра. Его жена не владеет ничем. В 2017 году ее доход составил приблизительно 274 тысячи рублей.

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